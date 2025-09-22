Великобритания вывела из-под санкций дочь российского миллиардера

Дочь российского бизнесмена и основателя АФК «Система» Евгения Евтушенкова Татьяна вышла из-под санкций Великобритании, под которые подпала в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов королевства.

Из опубликованного документа следует, что Евтушенкову удалили из общего списка россиян, чьи активы на территории страны подпали под заморозку.

Санкции против ее родного брата — Феликса Евтушенкова — и главы семьи пока остаются в силе.

В середине марта руководство Евросоюза отменило санкции против министра спорта России Михаила Дегтярева, бизнесменов Владимира Рашевского и Вячеслава Кантора, а также сестры предпринимателя Алишера Усманова Гулбахор Исмаиловой.

По данным СМИ, такое решение пролоббировали власти Венгрии, пригрозившие наложить вето на продление действующего пакета рестрикций.