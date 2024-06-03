Британские политики, журналисты и эксперты попали в стоп-лист России

МИД сообщил о санкциях против ряда политиков, журналистов и экспертов Британии

Россия ввела персональные санкции против ряда британских политиков, журналистов и экспертов. Об этом 3 июня заявили в пресс-службе МИД.

В ведомстве обратили внимание на продолжение провокационной антироссийской риторики британских официальных лиц, а таже практических шагов властей этой страны по «военному освоению Украины».

Все это свидетельствует о желании руководства Великобритании продолжать жесткое системное противостояние с Россией, подчеркнули в МИД. При этом для СМИ Соединенного Королевства власти страны отвели, как и прежде, ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации.

Включение в стоп-лист некоторых представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании стало ответом на эти враждебные действия, указали в ведомстве.

Среди тех, кто подпал под санкции, есть и местные политики, которые активно реализуют антироссийский курс, журналисты и эксперты, распространяющие лживые сведения о России.

«Усилия англичан по дискредитации и международной изоляции России, в том числе в контексте СВО, неизбежно получат решительный и жесткий отпор с нашей стороны», — предупредили в МИД.

Также в министерстве отметили, что Россия призывает британские власти отказаться от продолжения поддержки ВСУ, которая ведет к увеличению числа жертв среди мирных жителей, а также искусственно затягивает конфликт.