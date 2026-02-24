Великобритания ввела санкции против девяти российских банков

Великобритания объявила, что вводит санкции против девяти российских банков, занимающихся трансграничными денежными переводами, а также трех компаний из сферы атомной энергетики и шести объектов, связанных с торговлей сжиженным природным газом. Документ опубликовали на сайте правительства страны.

Кроме того, в список попали 49 человек и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Ужесточение санкций приурочили к годовщине начала специальной военной операции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз полностью запретить морские перевозки и другие услуги для экспорта российской нефти и активизировать усилия по борьбе с российским теневым флотом. Он заявил, что подробнее меры обсудят в ближайшие дни.