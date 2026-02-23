Макрон призвал ЕС запретить морской экспорт российской нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен проработать полный запрет морских перевозок и сопутствующих услуг для экспорта российской нефти. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщило агентство Anadolu Ajansı .

Говоря о подготовке нового пакета санкций ЕС, Макрон предложил ужесточить ограничения, связанные с морскими поставками российской нефти.

«Мы должны продвигаться вперед по 20-му пакету санкций Европейского союза, и обсуждения состоятся в ближайшие дни. Нам необходимо работать над полным запретом на оказание морских услуг для экспорта российской нефти, активизировать наши совместные усилия против так называемого российского теневого флота», — заявил он.

По словам французского президента, очередное обсуждение новых ограничительных мер пройдет в ближайшие дни.

Ранее в рамках Мюнхенской конференции по безопасности глава Минобороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Северной Европы и Балтии захват танкеров, связанных с теневым флотом России. Британия, Евросоюз и США ввели ограничения против более чем 600 судов под предлогом вероятной связи с Россией.