Великобритания внесла в санкционный список Яндекс Банк и WB Банк

В обновленный санкционный список Великобритании вошли Яндекс Банк и WB Банк. Перечень рестрикций опубликовала пресс-служба офиса кабмина королевства.

Ограничения также коснулись компаний из Таиланда, Турции и Китая. В общей сложности Британия расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции.

В кабмине объяснили, что основанием санкций стала «выгода от деятельности правительства России или его поддержка путем ведения хозяйственной деятельности в секторе финансовых услуг».

В пресс-службе подчеркнули, что Великобритания первой среди «Большой семерки» ввела санкции против судов СПГ, которые Россия закупила для обслуживания газового проекта «Арктик СПГ‑2».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что санкции Запада якобы нанесли ущерб экономике России в 1,5 триллиона долларов.