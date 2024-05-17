Великобритания включила в санкционный список «Восточную стивидорную компанию» | 360°

17 мая 2024, 19:36
Великобритания включила в санкционный список «Восточную стивидорную компанию»
Великобритания внесла в санкционный список «Восточную стивидорную компанию» и АО «Топливно-бункерная компания». Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
Экономические ограничения страна ввела якобы из-за сотрудничества этих фирм с Северной Кореей и получения выгоды от деятельности в российском транспортном секторе.
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«Следующее наименование было добавлено в единый список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении трастовых услуг: общество с ограниченной ответственностью „Восточная стивидорная компания“», — указали в пресс-службе.
Ранее американский Минфин добавил в санкционный перечень имена двух граждан России и три компании. В ведомстве подчеркнули, что попавшие в список россияне и фирмы якобы участвовали в военно-техническом сотрудничестве с КНДР.
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