RT: Британия увеличила расходы на подрядчика для российской оппозиции

Правительство Великобритании увеличило расходы на антироссийскую пропаганду. Такой вывод сделал телеканал RT , изучив документы британской компании Zinc Network, специализирующейся на информационных операциях.

В 2024 году оборот компании вырос до 16,5 миллиона фунтов по сравнению с 11,9 миллиона годом ранее. Возросла и чистая прибыль. Британские власти не афишируют подобную работу, однако сайт Declassified установил, что компания платит популярным YouTube-каналам за пропагандистские видео, направленные на борьбу с Россией.

При этом инфлюенсеры дают подписки о неразглашении, откуда получают деньги.

Общий бюджет дочерних компаний в США, Польше, Грузии и Латвии оценивают в 260 тысяч фунтов. Из этих денег часть, по мнению канала, могла достаться оппозиционным блогерам.

Ранее председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Запад хочет использовать страну как второй фронт против России.