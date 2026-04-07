Великобритания созовет онлайн-конференцию по Ормузскому проливу

Великобритания 7 апреля проведет онлайн-конференцию по безопасному судоходству через Ормузский пролив после окончания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Financial Times .

В конференции планируют принять участие более 40 стран, США среди них нет. На мероприятии будут обсуждать создание международной коалиции по вопросам безопасного прохода судов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал свободное судоходство через Ормузский пролив ключевым приоритетом для заключения сделки с Ираном. В своей соцсети Truth Social он матом обратился к иранским властям, потребовав разблокировать пролив и пригрозив, что устроит стране ад и вбомбит ее в каменный век.