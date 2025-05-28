Великобритания собралась послать войска в Арктику

Из-за усиления присутствия России в Арктике в Великобритании начали рассматривать возможность размещения в регионе войск. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники издания подчеркнули, что подобную рекомендацию могут включить в комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. Британские эксперты готовят его по заказу правительства. Планируется, что документ опубликуют в июне.

В материале предположили, что британские вооруженные силы будут присутствовать в Арктике по схеме, аналогичной той, что действует в Эстонии. Там разместили порядка тысячи военнослужащих королевства в составе многонационального батальона НАТО.

Не исключено, что контингент в итоге расположится на норвежской территории региона.

В апреле стало известно, что Норвегия снарядила 100-дневную военную миссию в Арктику. По данным Bloomberg, для военных устроили испытания на физическую и психическую выносливость в условиях Крайнего Севера. В рамках миссии также собирались проверить работу оборудования.