Норвегия устроила 13 военным испытание ума, тела и снаряжения в Арктике

Норвегия снарядила 100-дневную военную миссию в Арктику. Офицеры испытают оборудование, физическую и психическую выносливость в условиях Крайнего Севера, сообщило агентство Bloomberg .

В команду включили 13 бойцов полка военной разведки. Они прошли медицинское и психологическое тестирование, а затем отправились в горы Северной Норвегии.

Чтобы оставаться в тепле, офицеры надели несколько слоев одежды, а для увеличения калорийности рациона пили растительное масло и охотились на оленей. В пути они проверят собственную выносливость, слаженность подразделения и способность оборудования работать при морозе и сильном ветре.

Эксперимент продлится до 30 апреля. На трехдневной промежуточной остановке в Финнмарке бойцы сменили одежду, сдали анализы и поделились впечатлениями. Командир рассказал, что стресс и отсутствие солнечного света сделали участников раздражительным и привели к ссорам.

«Было бы здорово принять душ», — заявил офицер.

По возвращении ученые вновь измерят их мышечную массу, исследуют кровь и другие показатели. Исследователь из Объединенной медицинской службы Вооруженных сил Норвегии Йорген Мелау заявил, что это первая подобная экспедиция, поэтому результаты непредсказуемы.

Учения начались на фоне нового витка борьбы за Арктику. Президент США Дональд Трамп объявил о притязаниях на Гренландию, береговая охрана Китая впервые вошла в Северный Ледовитый океан, Россия провела крупные учения к северу от Сибири, а Швеция и Финляндия вступили в НАТО.