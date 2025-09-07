Великобритания переселит мигрантов из отелей в бывшие военные казармы

TheTelegraph: власти Британии переселят мигрантов из отелей в бывшие казармы

Великобритания планирует переселить мигрантов — просителей убежища из отелей в казармы на бывших военных базах. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на готовящиеся к публикации правительственные планы.

Власти также намерены закрыть десятки отелей, используемых для размещения просителей убежища. На эти цели ежедневно тратятся миллионы фунтов стерлингов.

Издание уточнило, что решение обнародуют в течение нескольких недель. Министр внутренних дел Шабана Махмуд должна представить новую стратегию по поручению премьер-министра Кира Стармера.

«Министры близки к заключению соглашения с Германией по обмену мигрантами», — отметили в газете, напомнив, что в августе аналогичное соглашение было подписано с Францией.

В 2024 году более 36,8 тысячи мигрантов прибыли в королевство на лодках через Ла-Манш. Этот показатель на четверть превысил данные годичной давности.

Абсолютный рекорд зафиксировали в 2022 году, когда прибыли 45,7 тысячи человек. Нелегальные мигранты стремятся в Великобританию для получения статуса беженца и социальных пособий.

Ранее в России депутаты партии «Новые люди» предложили сделать платным пребывание семей мигрантов. По мнению парламентариев, мигранты пользуются инфраструктурой и социальными услугами, но не вносят вклад в экономику.