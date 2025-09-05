Пребывание семей мигрантов в России хотят сделать платным: что известно о проекте

Депутаты партии «Новые люди» предложили сделать платным пребывание семей мигрантов в России. Обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева появилось в распоряжении 360.ru.

По данным правоохранительных органов, на конец 2024 года в России находилось более 6,3 миллиона иностранцев, из которых около 700 тысяч пребывали нелегально. Наряду с трудовыми мигрантами, в стране проживают члены их семей, которые не работают и не учатся.

«Это обстоятельство создает дополнительные риски и нагрузку на социальную сферу, образование, здравоохранение и коммунальную инфраструктуру, рассчитанные прежде всего на граждан Российской Федерации», — отметили парламентарии.

Мигранты пользуются инфраструктурой и социальными услугами, но не вносят вклад в экономику. Депутаты считают необходимым закрепить на законодательном уровне обязанность переселенцев оплачивать свое пребывание в России.

«Размер и порядок таких выплат может быть установлен Министерством внутренних дел совместно с заинтересованными ведомствами и учитывать социально-экономические реалии. Платный режим пребывания позволит разгрузить образовательные учреждения и здравоохранение, повысит справедливость в распределении государственных ресурсов и снизит социальное напряжение в регионах с высокой концентрацией мигрантов», — подчеркнули «Новые люди».

Ранее депутаты предложили добавить в экзамен для мигрантов нормы общения с женщинами в России.