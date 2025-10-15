Великобритания передала Киеву десятки тысяч дронов за полгода

Великобритания поставила на Украину 85 тысяч беспилотников за полгода

Великобритания поставила на Украину свыше 85 тысяч военных беспилотников за последние шесть месяцев. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте британского правительства .

Как отмечается, министр обороны Джон Хили представит эти данные союзникам по НАТО 15 октября на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

В правительстве уточнили, что ранее глава Минобороны подтвердил вложения в размере 600 миллионов фунтов стерлингов в ускорение поставок беспилотников для нужд украинских Вооруженных сил.

По данным Лондона, Хили также намерен призвать страны Североатлантического альянса увеличить объемы производства дронов для поддержки Киева.

Ранее Глава Минобороны Британии призвал президента России Владимира Путина завершить украинский конфликт.