Великобритания открыла охоту на российские подлодки

Военно-морские силы Великобритании следят и охотятся за российскими подлодками. Об этом телеканалу «Би-би-си» сообщил глава Минобороны королевства Джон Хили.

«Россия бросает вызов нам, испытывает, наблюдает. Мы охотимся и следим за ее подлодками», — заявил он.

Хили отметил, что ситуация якобы прямо свидетельствует об «агрессии» России, которая теперь распространяется на всю Европу. Он сравнил происходящее с активностью советских подводных лодок во время холодной войны.

«Мы усиливаем наблюдение в регионе. На патрулирование вышел самолет P-8 RAF, отслеживающий передвижение российских кораблей», — добавил глава ведомства.

Ранее носитель крылатых ракет «Калибр» российская подлодка «Новороссийск» у берегов Франции всполошила НАТО. На Западе такой класс субмарин называют «Черной дырой» за практически бесшумный ход на глубине.