Великобритания испытала новые дальнобойные ракеты, которые может передать ВСУ

Великобритания провела испытания новых дальнобойных ракет, которые может впоследствии передать Украине. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

Пуски состоялись на Гебридских островах в Атлантическом океане. Разрабатывали ракеты три компании по техническому заданию Министерства обороны Великобритании.

Среди требований были скорость около 600 километров в час, боевая нагрузка в 250 килограммов и дальность более 480 километров. Все три разработчика справились с заданием и теперь будут устранять мелкие недочеты. Первые такие ракеты планируют передать Украине до конца года.

Накануне министр обороны Дэн Джарвис заявил, что Великобритания поставит для ВСУ 150 тысяч беспилотников до конца года. Сумма соглашения достигнет миллиарда долларов.