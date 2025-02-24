«Великий день для Германии». Трамп высказался о результатах выборов в ФРГ

Трамп поздравил партию ХДС с победой на парламентских выборах в ФРГ

Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок ХДС/ХСС с победой на парламентских выборах в Германии. Сообщение американский лидер разместил в соцсети Truth Social.

«Похоже, что консервативная партия в Германии победила на очень крупных и долгожданных выборах», — написал Трамп сразу после того, как предварительные результаты выборов показали преимущество блока с 28,5% голосов.

Он считает, что немецкий народ устал «от повестки отсутствия здравого смысла, особенно касаемо энергетики и иммиграции, которая преобладала уже много лет».

«Это великий день для Германии, а также для Соединенных Штатов под руководством джентельмена Дональда Джона Трампа. Поздравляю всех — дальше буде еще больше побед!» — закончил свое послание президент США.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков рассказал, на что следует рассчитывать России в случае прихода к власти в Германии ХДС/ХСС и СДПГ.