Сенатор Шендерюк-Жидков: если в ФРГ победят ХДС/ХСС, отношения с РФ не улучшатся

Улучшение отношений России и ФРГ маловероятно, в случае прихода к власти в Германии ХДС/ХСС и СДПГ. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Данные экзитпола социологического института Infratest dimap свидетельствуют, что Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29% голосов.

На втором месте с 19,5% голосов расположилась правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) во главе с Алисой Вайдель.

А Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем с 16% занимает пока третье место.

Партия «Зеленые» с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком во главе набрали пока 13,5%.

По словам Шендерюка-Жидкова последние высказывания Мерца демонстрируют его крайне агрессивную позицию по отношению к России.

«Если коалиционное правительство составит ХДС/ХСС и СДПГ, вряд ли стоит ждать разрядки наших отношений. <…> Сама по себе предполагаемая коалиция будет крайне неустойчивой, а в целом в Бундестаге доля разумных сил растет», — заявил сенатор.

Несмотря на это, по его словам, то, что АдГ добилась столь впечатляющего результата, говорит за то, что большое количество немецких избирателей, недовольны, в том числе, и внешней политикой Германии.

Ранее Олаф Шольц признал свое поражение на выборах в бундестаг. Он также поздравил ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой.