Мир 09 мая 2024, 22:54 «Великая нация». Журналист из Ирландии оценил парад Победы в Москве Журналист Боуз: опрометчивая кампания Запада только укрепила российскую нацию РИА «Новости»

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Ирландский журналист Чей Боуз выразил слова восхищения после посещения парада Победы в Москве на своей странице в соцсети X. Он указал на провал политики Запада по отношению к России.

«Это был замечательный день в Москве», — написал он под видеокадрами с военной техникой на Красной площади.

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По словам Боуза, страны Запада безуспешно потратили миллиарды на то, чтобы убедить россиян стать «кем-то другим». Журналист отметил, что опрометчивая кампания Европы против России только укрепила «эту великую нацию».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что на параде Победы в Москве Россия продемонстрировала всю свою мощь. По духу и содержанию никто не умеет организовывать такие мероприятия, как Россия, отметил он.