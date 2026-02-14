Страны Европы могут оказаться в трудном положении из-за ошибочной политики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги года.

«Если продолжится как сейчас, этот век станет веком унижения Европы. В мире началась новая промышленная революция, и Европа не может в ней участвовать», — привело РИА «Новости» слова политика.

Он назвал причиной высокие энергетические затраты и чрезмерное идеологическое регулирование, которое убивает экономику. Впервые со времен изобретения парового двигателя Европа станет не формирующей силой, а жертвой глобальной трансформации экономики.

Жители Венгрии платят за коммуналку в пять раз меньше, чем в остальных странах ЕС, благодаря поставкам энергоносителей из России, добавил Орбан.

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский оскорбил премьера Венгрии. Он заявил, что тот «может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию».