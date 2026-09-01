«Веет добротой». Юношу, встречавшего Путина в Бишкеке, поразила аура российского президента

Встречавший Путина в Бишкеке юноша отметил, что у президента добрая аура

Юноша, который приветствовал президента России Владимира Путина в аэропорту Бишкека, рассказал РИА «Новости» , что у российского лидера интересная аура. Глава государства прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. В первый день визита он посетил церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников.

В аэропорту Манас Путина встретили национальными танцами и почетным караулом, 15-летний Нурислан Оболбеков вместе с 11-летней Айбийке Асамидиновой подарили президенту России игрушку-талисман стартовавших игр — детеныша снежного барса.

«Впечатления очень яркие. Увидеть президента России по телевизору и в жизни — совсем разные вещи. Я примерно так себе его и представлял. От него веет интересной аурой — добротой. Мне очень понравилось, он приобнял нас, поблагодарил», — рассказал Нурислан Оболбеков.

Юноша признался, что во время встречи очень волновался. Он признался, что с другими президентами было «немного проще».

Девочка поделилась, что раньше видела Путина только по телевизору.

«Видела его доброту, как он любит детей, обнимал их и получал от детей подарки. <…> Я очень рада, просто нет слов. Я впервые увидела Путина!» — рассказала Айбийке.