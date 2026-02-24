Mandiner: к апрелю Украина без денег ЕС больше не сможет финансировать ВСУ

Председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев забил тревогу, заявив, что уже к апрелю Украина может остаться без финансовой помощи от Евросоюза. Свою роль сыграло ухудшение отношений страны с Венгрией, сообщил портал Mandiner .

«Они бьют тревогу: Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша. <…> Ситуация особо осложнилась в последние дни, поскольку Украина не соглашается запустить нефтепровод „Дружба“», — говорится в материале.

Венгерские власти в ответ сделали все, чтобы помешать киевскому режиму получить поддержку от ЕС. Неизвестно, когда Украина сможет получить деньги, которые необходимы разрушенной из-за конфликта стране для выживания.

Автор статьи отметил, что если средства не поступят к апрелю, то украинские власти не смогут финансировать. Устойчивость режима президента Владимира Зеленского также зависит от поступления средств из ЕС. Кроме того, может рухнуть и экономика страны.

По словам автора статьи, у Украины на фоне продолжающихся российских атак на энергообъекты и стремительное опустошение казны «окончательно иссякли силы».

Ранее Зеленский заявил, что Россия и Украина приблизились к завершению конфликта.