Welt: позиция Путина по Европе нашла отклик у Трампа и его сторонников

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил о постепенной утрате Евросоюзом своих позиций из-за отказа сотрудничества. Его слова нашли отклик у главы Белого дома Дональда Трампа и его сторонников, сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель в интервью для телеканала Welt .

«Эта <…> риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников», — сказал он.

Грессель напомнил, что у европейцев и без того напряженные отношения с американским лидером, а позиция Путина только сделает их жизнь сложнее.

Российский лидер во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, рассказал, что Россия смогла усилить свои позиции на международной арене, несмотря на санкции и военные вызовы, ее экономика оказалась устойчивой. Путин также посоветовал европейским странам смириться с тем, что Москва и Вашингтон наладили отношения, а страны Старого света наоборот утратили интерес со стороны США.