Европа считала угрозу между строк. Что западные СМИ увидели в заявлениях Путина

Президент России Владимир Путин подвел «Итоги года», за которыми следили во всем мире. Больше всего иностранных журналистов привлекли темы урегулирования украинского кризиса, критика стран Евросоюза, а также неожиданные признания российского лидера. Как осветили прямую линию международные СМИ, узнал 360.ru.

Намек для Украины

Путин начал свое традиционное ежегодное выступление с рассказа о продолжении боевых действий на Украине и успехе российских войск. На это обратили внимание журналисты газеты The New York Times. Они подчеркнули, что российский лидер пообещал, что спецоперация продолжится, если Украина и ее западные союзники не согласятся принять все российские требования, включая передачу территорий.

При этом они отметили, что Путин пообещал приостановить удары в случае проведения на Украине выборов, послав «недвусмысленный сигнал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что режим военного положения не должен отменять голосования народа».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как подчеркнули авторы, на этот раз обычно бурное мероприятие прошло в очень спокойном режиме и никаких новых заявлений российский лидер не сделал. Японская газета Sankei Shimbun привела слова Путина о том, что до конца года российская армия совершит еще несколько прорывов в зоне спецоперации. «Он также отметил, что под контроль его войск перешли ключевые позиции в восточной части Донбасса, где идут ожесточенные бои и началось продвижение к Славянску — крупному городу, оставшемуся под контролем Украины», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что Россия уже требовала от Киева вывода войск с территории ДНР и показала, что может установить контроль над всем регионом силой даже без мирных переговоров.

Британский телеканал Sky News заявил, что дизайн декораций на выступлении Путина стал четким сигналом для Украины. Журналисты пояснили, что на карте России слева видны изображения всех четырех регионов, ранее подконтрольных Киеву.

Фото: РИА «Новости»

Авторы не исключили, что это был прямой намек Путина, что в случае дальнейшего упорства украинским властям для прекращения боевых действий придется выводить войска не только из Донбасса.

Критика Европы и устойчивость России

Россия удержала свое экономическое положение и нарастила вес в мире несмотря на санкционное давление. Об этом написала газета The Washington Post в своей статье по итогам выступления Путина. «Он представил 2025 год, как период устойчивости и стойкого сопротивления западному давлению, с продвижением тезиса, что Россия усилила свою позицию на международной арене даже с экономическими и военными вызовами», — говорится в материале.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Путин четко обозначил свою стратегическую позицию, потому что теперь он критикует не только НАТО, но и все санкционное давление со стороны Запада. Главным тезисом выступления авторы назвали обращение к странам Евросоюза, которым Путин посоветовал смириться с тем, что Россия наладила отношения с США. При этом страны Старого Света потеряли интерес со стороны Вашингтона.

Путин не стал сдерживаться в выражениях в адрес стран Евросоюза, когда речь зашла о вопросе конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщила британская газета The Sun. Журналисты подчеркнули, что президент России назвал европейцев, бессовестными грабителями и пообещал им серьезными последствиями.

Свою позицию он не поменял даже после сообщения, что лидеры Евросоюза отказались от такого шага и решили финансировать Киев за счет своего бюджета.

«Почему они не смогли осуществить это ограбление? Потому что последствия могли быть самыми тяжелыми», — привели авторы заявление президента России.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru

Эта критика в адрес Евросоюза оказалась не последней. Путин обвинил их в попытке помешать урегулированию украинского конфликта, который начали США, отметили журналисты французской газеты Le Parisien. Путин повторил, что Россия готова к переговорам и прекращению конфликта мирным путем, но сейчас решение находится в руках лидеров киевского режима и их европейских спонсоров. Агентство «Киодо Цусин» подчеркнуло, что Путин напомнил в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, что он согласился на предложенные уступки, но столкнулся с тем, что власти Украины отказались от обсуждения территориальных вопросов, которые играют решающую роль в разрешении конфликта.

Ответы Путина и неожиданное признание

Прозвучавшие за четыре часа 37 минут вопросы от журналистов и россиян коснулись разных тем, и Путин ответил на все, отметил телеканал CNN. Журналисты подчеркнули, что людей интересовало мнение лидера страны об уровне грамотности, существовании инопланетян и его отношение к оккультизму. Не обошлось и без неожиданностей. Во время прямого эфира один из присутствовавших в зале студентов сделал предложение своей девушке.

Также авторы материала обратили внимание на всплывающие на больших экранах сообщения, которые присылали телезрители, где люди задавали вопросы об уровне жизни, политической ситуации, а также жаловались на ухудшение доступа в интернет из-за атак беспилотников.

Испанская газета El Mundo, пожалуй, единственная из международных изданий, кто выпустил большой материал о внезапном признании Владимира Путина, что он сейчас влюблен. «Журналистка, задавшая вопрос, напомнила российскому лидеру, что тот сегодня признался, что верит в любовь с первого взгляда. Она прямо спросила его, влюблен ли он, и получила короткий и положительный ответ», — написали авторы. Они напомнили, что президент России всегда избегал комментариев о своей личной жизни, поэтому этот ответ стал самым неожиданным за всю трансляцию.