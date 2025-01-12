Вечеринка удалась. Оппозиционеры с криками «Рабы!» забросали грузинских судей яйцами

Активисты сорвали корпоративную вечеринку грузинских судей в ресторане «Бабило» в Тбилиси. Об этом сообщило издание «Sputnik Грузия» .

Демонстранты обвинили судей в коррупции. Оппозиционеры считают, что те вынесли неправомерные решения по делам участников митингов за евроинтеграцию Грузии.

На выходе из ресторана судей забросали яйцами. Один из оппозиционных лидеров потребовал «освободить молодежь». Акционеры скандировали «Рабы» и призывали судей пересмотреть приговоры.

Один из судей пытался покинуть территорию ресторана на автобусе. Однако этого сделать ему не удалось, позже полиция вывела его через кордон.

Правоохранители задержали не менее четырех человек. Задержания прошли и в Батуми, где люди вышли на улицы с демонстрацией за евроинтеграцию республики.

В январе в Грузии началась новая волна антиправительственных протестов. В числе прочего оппозиционеры требуют пересмотра результатов выборов — как парламентских, так и президентских.