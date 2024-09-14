Вдова убитого в Газе россиянина призвала Израиль к сделке с ХАМАС

В Тель-Авиве прошел многотысячный митинг против продолжения операции в секторе Газа. Вдова убитого в плену россиянина Александра Лобанова Михаль публично призвала власти Израиля заключить сделку с движением ХАМАС об освобождении заложников, сообщило РИА «Новости» .

На акцию протеста вышли десятки тысяч человек. Они выступили за прекращение огня и проведение переговоров с палестинскими боевиками. Лобанова выступила перед собравшимися. Женщина рассказала, что один из ее сыновей никогда не видел отца, потому что родился после того, как его пленил ХАМАС.

«Мы строили дом, семью, будущее. 11 месяцев назад папа был далеко, и теперь он уже не вернется. [Дети] остались без папы. Это наша новая реальность», — сказала она.

Женщина призвала не допустить, чтобы других заложников тоже убили, а их семьи остались бы без них. Она выступила за сделку с Палестиной.

Израильские военные 31 августа нашли в тоннелях на территории сектора Газа тела шести заложников, в том числе Лобанова, имевшего двойное гражданство. Он попал в плен 7 октября 2023 года во время нападения боевиков ХАМАС на участников музыкального фестиваля рядом с кибуцем Реим.