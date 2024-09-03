ХАМАС опубликовал видео с убитыми в конце августа заложниками

ХАМАС опубликовал видеообращение заложников, найденных убитыми в секторе Газа

Hadi Daoud/Keystone Press Agency
Фото: Hadi Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевики группировки ХАМАС опубликовали видео с убитыми заложниками, тела которых нашли в тоннелях сектора Газа 31 августа. Среди них был россиянин Александр Лобанов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Обайда.

Согласно «новым инструкциям» ХАМАС, при приближении израильских войск к месту содержания заложников палестинская группировка может убить оставшихся в живых. Вместе с этим заявлением бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» опубликовала в своем Telegram-канале видео с еще живыми израильтянами.

Шестеро заложников называют свои имена, среди них Александр Лобанов, имеющий двойное гражданство Израиля и России. В конце видео боевики сообщили, что скоро появятся новые кадры с их «последними сообщениями».

На телах шести найденных в туннеле в Рафахе заложников были огнестрельные ранения. Вскрытие показало признаки травм, полученных ранее, а также общее запущенное состояние тел.

Новая тактика в Донбассе. ВС России продвигаются невиданными темпами

Очередной генерал за решеткой? Замкомандующего ЛенВО попался на взятке

Власов Сергей

Новолуние в знаке Девы. Как пережить перестройку энергетического поля

«Выйдет и убьет меня». Вдова Еговцева выступила против участия убийцы мужа в СВО

В России оптимизируют дорожные камеры. Что изменится и зачем это нужно

Konstantin Kokoshkin

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте