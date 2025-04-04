Вдоль старейшей дороги в Британии построят солнечные панели

Вдоль старейшей в Британии дороги, известной как Харроуэй, выстроят солнечную электростанцию. Это вызывает беспокойство у местных жителей, пишет газета Times .

Общая площадь, которую займут солнечные панели, составит 259 акров (чуть более одного квадратного километра). Эта дорога проходит мимо Стоунхенджа. Ей, как считается, не менее шести тысяч лет.

Проект вызвал критику даже у местного депутата от партии «зеленых», считающего его злоупотреблением климатической ситуацией. Жители полагают, что на ближайшие 40 лет их деревня превратится в концлагерь. Тем не менее, проект утвердили.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в некоторых странах Европы из-за увеличенных объемов генерации солнечной энергии цены на электричество упали ниже нуля.