Важный сигнал увидели в НАТО от поездки Путина в КНДР
Столтенберг: визит Путина в КНДР показал важность стран Азии для НАТО
Поездка президента России Владимира Путина в КНДР продемонстрировала всю важность для НАТО дальнейшего развития и углубления отношений со странами Азии. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что входящие в блок страны усилят свою работу по укреплению связи с рядом стран региона.
«Визит президента России Владимира Путина в КНДР подтверждает тесные связи между этими странами, а также отношения с Китаем и Ираном. Это также демонстрирует, что безопасность НАТО не региональная — она глобальная», — заявил Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что время деления мира на Европу и Азию ушло безвозвратно, а это значит, что страны Запада вместе со странами-партнерами должны действовать сообща.
«Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», — добавил Столтенберг.
Президент России Владимир Путин во вторник, 18 июня, прилетел в Якутию, где провел практически весь день. Из столицы республики глава государства отправился в КНДР, где у него запланированы переговоры с председателем государственных дел страны Ким Чен Ыном. Еще одной остановкой российского лидера станет Вьетнам, где Путин встретится с руководителями страны для обсуждения стратегического партнерства и международной ситуации.