Украина и ее президент Владимир Зеленский остались практически без союзников, потому что роль Европы в переговорном процессе ничтожно мала. Такие заявление на YouTube-канале Judging Freedom сделал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«ЕС не играет никакой роли в переговорах. Я имею в виду, что их уже несколько месяцев отодвигают на второй план. Этот фактор очень важен. Они показали свою некомпетентность и дали Зеленскому обещания, которые не могут выполнить», — отметил экс-аналитик.

Украинский президент, по его словам, остался «практически один», так как на помощь европейских союзников рассчитывать нет смысла.

В понедельник Зеленский провел совещание с переговорной группой и заявил, что Украина готова к реальным шагам к мирному урегулированию. Глава киевского режима заявил, что «войну надо завершать».