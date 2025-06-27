Важная победа Трампа. США могут серьезно ограничить право на гражданство

Указ Трампа о гражданстве по праву рождения вступит в силу

Верховный суд США удовлетворил иск администрации Дональда Трампа, ограничив возможность федеральных судей выдавать общенациональные запреты на исполнение президентских указов. Об этом сообщило агентство Reuters .

Суд поддержал инициативу Трампа по сокращению полномочий судей блокировать исполнение его указа о лишении права на гражданство по рождению. Сейчас шесть из девяти членов Верховного суда — консерваторы, притом троих назначил лично Дональд Трамп.

Решение не позволило немедленно задействовать указ президента. Он может вступить в силу только через 30 дней.

Сам Трамп назвал это «огромной победой» — речь только формально идет об одном указе, который требует отказа в американском гражданстве детям, родившимся на территории США, если хотя бы один из родителей не является гражданином страны.

Аналитики CNN утверждают, что решение Верховного суда на самом деле «фундаментально сместило баланс сил» в сторону президента.

«Судьи окружных судов не могут индивидуально блокировать указы президента по всей стране. Главный вывод из сегодняшнего дня таков: сейчас президентство <… > гораздо более могущественно, чем было в 9:55 утра» — объяснил Эли Хониг, бывший государственный и федеральный прокурор США.

Ранее стало известно, что семья Трампа понесла астрономические убытки из-за обвинений во вмешательстве России в выборы.