Семья Трампа понесла астрономические убытки из-за обвинений во вмешательстве России в выборы

Семья Трампа могла бы быть намного богаче, если бы Дональд не пошел в президенты США. Они потратили около 500 миллионов долларов на защиту от лживых обвинений в российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом заявил сын президента США Эрик Трамп в интервью газете Financial Times .

«На самом деле, я бы сказал, что у нас было бы гораздо больше нулей, если бы мой отец изначально не баллотировался. Судебные издержки, потери, которые понесла наша семья, были астрономическими», — заявил он.

Эрик Трамп заявил, что их семья вложила около 500 миллионов долларов в защиту «от связанных с Россией спекуляций, фальшивых мистификаций и грязных досье о немыслимых вещах».

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию в попытке вмешаться в американские выборы. Расследованием по этому делу занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года Минюст США опубликовал его итоговый доклад. В нем спецпрокурор признал, что не нашел доказательств сговора Дональда Трампа с Россией. Трамп неоднократно отрицал любые неправомерные контакты с российскими официальными лицами. РФ тоже назвала выводы о вмешательстве в выборы безосновательными.

Ранее «Известия» сообщили, что Дональд Трамп-младший может стать одним из семи кандидатов на пост президента США от Республиканской партии на выборах 2028 года. Когда его спросили о возможном участии в предвыборной гонке, он ответил, что, возможно, однажды почувствует призвание к президентству.