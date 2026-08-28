Ватикан назвали ключом к восстановлению диалога России с Европой

Визит главы дипломатической службы Ватикана Пола Ричарда Галлахера в Москву и его переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым показали заинтересованность Святого престола в возвращении в большую политику. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru рассказал, что Россия может получить от углубления контактов с Ватиканом.

Он пояснил, что отсутствие прямых контактов с лидерами ЕС создало дополнительные риски на фоне украинского конфликта. Ватикан в этих условиях может стать дополнительным каналом для восстановления диалога с европейскими странами.

«России надо каким-то образом сломать барьер — назовем это даже железным занавесом, — такой новый дипломатический железный занавес, когда между Россией и ключевыми державами Европы нет прямого дипломатического диалога», — заявил Станкевич.

Политолог напомнил, что католическая церковь сохраняет значительное влияние во Франции и Италии. Обе страны играют важную роль в европейской политике вокруг украинского конфликта и могут повлиять на лидеров для восстановления контактов с Россией.

Подробнее о визите Галлахера в Москву и целях, которые преследует Ватикан через углубление связей с Россией, — в материале 360.ru.