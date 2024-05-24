Эксперт РАН Соколова: раздел Боснии и Герцеговины может привести к провокациям и столкновениям

Соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины может привести к провокациям и столкновениям в регионе. Об этом рассказала сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, на Сербию сегодня оказывается беспрецедентное давление. На фоне этого руководство будет политически поддерживать решения Республики Сербской. В таком случае возможен крупномасштабный конфликт, однако сейчас его сдерживают миротворцы ЕС и НАТО.

Соколова отметила, что напряжение вокруг Косова и Республики Сербской только нарастает.