Варшава не поверила сообщениям о размахивавших флагами России поляках в Нигерии

Вишневский: польские студенты не могли размахивать флагами России в Нигерии

Задержанные в Нигерии польские студенты не могли участвовать в демонстрации и размахивать российскими флагами. Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Вишневский, его процитировало РИА «Новости» .

Он рассказал, что встретился в Варшаве с временной поверенной из посольства Нигерии и она подтвердила информацию о польских студентах, которые участвовали в пророссийской манифестации.

«Я лично в это не верю», — подчеркнул дипломат.

Вишневский предположил, что поляки стали жертвой незнания местных традиций и законов. Он добавил, что попросил нигерийскую сторону дать возможность студентам вернуться на родину.

Ранее шестерых граждан Польши задержали в нигерийском штате Кано, сообщил RT. Они являлись учащимися Варшавского университета и приехали в Африку с научными целями. По данным правоохранителей Нигерии, студенты участвовали в пророссийской акции и размахивали триколорами.