Польских студентов задержали на пророссийской манифестации в Нигерии

МИД Польши: в Нигерии задержали шестерых поляков с российскими флагами

В Нигерии на манифестации задержали шесть польских студентов с российскими флагами. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель МИД Польши.

«В Нигерии, в штате Кано, во время антиправительственных протестов были задержаны шестеро граждан Польши — студентов», — рассказал собеседник агентства.

Задержанные участвовали в пророссийской манифестации и размахивали российскими триколорами. Об этом в МИД Польши сообщили местные правоохранительные органы. Собеседник агентства добавил, что студенты учатся в Варшавском университете и прибыли в Нигерию с научными целями.

В Польше накануне задержали пьяных арбитров за кражу дорожного знака. Имена нарушителей уже вычеркнули из списка арбитров на сайте УЕФА.