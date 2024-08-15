Группа вандалов осквернила советские памятники в Словакии

Посольство РФ в Словакии поблагодарило очистивших памятники после вандалов

Неизвестные раскрасили в цвета украинского флага стоящие в словацком селе Даргов танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку Су-100, посвященные памяти советских воинов-освободителей. За очистку памятников взялись активисты местного объединения «Брат за брата». Кадры с места опубликовала пресс-служба посольства России.

Дипломаты поблагодарили неравнодушных активистов за бережное отношение к памяти советских героев.

«Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей», — указали в сообщении.

Как напомнили «Известия», около села Даргов на рубеже 1944–1945 года советская армия вступила в кровопролитные бои с немецкими захватчиками за освобождение населенных пунктов.

В середине июля неизвестные оставили оскорбительные надписи на памятнике героя СССР летчика Анатолия Брандыса в Днепропетровске. Уроженец города получил свое звание за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. Власти города смыть краску не смогли и закрыли оскорбительные надписи скотчем.

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