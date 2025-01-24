Вандалы осквернили памятник Джеймсу Куку в Сиднее

Статую британского мореплавателя Джеймса Кука в Сиднее осквернили вандалы. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на мэра города Дилана Паркера.
Памятник облили красной краской, оторвали руку и нос. Монумент уже портили ранее — вандалы оскверняли его в феврале 2024 года.
В 1770 году Кук объявил восточное побережье Австралии принадлежащим Великобритании. На этих выходных в стране пройдут антиколониалистские демонстрации по случаю национального праздника, который приходится на воскресенье. В Сиднее и Мельбурне соберутся тысячи людей ради привлечения внимания к проблемам коренных жителей страны.
Ранее в пригороде Сиднея по ошибке снесли дом, где некогда основали легендарную рок-группу AC/DC. Здание располагалось на Берли-стрит, 4. Братья Малкольм и Ангус Янги жили в этом доме с 1965 по 1978 год после переезда из Шотландии.
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