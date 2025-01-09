В Австралии по ошибке снесли дом, где основали группу AC/DC

CNN: в пригороде Сиднея по ошибке снесли дом, где основали группу AC/DC

В пригороде Сиднея Бервуде по ошибке снесли дом по адресу Берли-стрит, 4, в котором когда-то была создана легендарная рок-группа AC/DC. Об этом сообщил телеканал CNN.

Здание состояло из одного этажа и двух комнат. Братья Малкольм и Ангус Янги жили в этом доме с 1965 по 1978 год, переехав с родителями из Шотландии. Когда их группа стала всемирно известной, здание превратилось в объект паломничества для фанатов.

Согласно заявлению девелопера, компания не поняла исторической значимости дома, а его нынешний владелец не счел нужным поделиться информацией. Представители самой группы пока никак не прокомментировали произошедшее.

Ранее британская рок-группа The Cure выпустила первый альбом за 16 лет. Новая работа получила название Songs Of A Lost World.