В Австралии по ошибке снесли дом, где основали группу AC/DC

В пригороде Сиднея Бервуде по ошибке снесли дом по адресу Берли-стрит, 4, в котором когда-то была создана легендарная рок-группа AC/DC. Об этом сообщил телеканал CNN.
Здание состояло из одного этажа и двух комнат. Братья Малкольм и Ангус Янги жили в этом доме с 1965 по 1978 год, переехав с родителями из Шотландии. Когда их группа стала всемирно известной, здание превратилось в объект паломничества для фанатов.
Согласно заявлению девелопера, компания не поняла исторической значимости дома, а его нынешний владелец не счел нужным поделиться информацией. Представители самой группы пока никак не прокомментировали произошедшее.
Ранее британская рок-группа The Cure выпустила первый альбом за 16 лет. Новая работа получила название Songs Of A Lost World.
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