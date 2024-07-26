Вандалы облили красной смесью здание правительства Финляндии

Yle: вандалы облили смесью воды и красной краски здание Госсовета Финляндии

Фото: Unsplash

Неизвестные вандалы ночью облили красной смесью вход в здание правительства Финляндии. Об этом сообщило местное издание Yle.

По словам заместителя директора службы безопасности Госсовета Юхи Палласпуро, около полуночи четыре человека в черной одежде и масках облили двери, стены и лестницу здания смесью, похожей на воду с красной краской. Полиция прибыла на место через 10 минут, но злоумышленники уже скрылись.

Задержать их и выяснить мотивы поступка пока не удалось.

Ранее неизвестные облили краской турникет и ограду входа в посольство Чехии в Москве. А в марте вандалы испортили новую работу художника Бэнкси на севере Лондона.

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