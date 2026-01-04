Вандальная акция анархистов оставила юго-запад Берлина без тепла и света

Несколько тысяч домов, магазинов и предприятий остались без тепла и света на юго-западе Берлина после поджога кабеля на газовой электростанции. Как сообщила газета Tagesspiegel, ответственность за вандализм взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан».

Мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что ремонт электросети и возвращение электричества и тепла в дома и социальные объекты горожан продолжится до четверга.

«Если бы мы находились в центре города, нам было бы легче перенаправить потоки, а здесь, на окраине, все намного сложнее», — сказал он.

Вегнер подтвердил, что видел письмо группировки, взявшей на себя ответственность за поджог, и подчеркнул, что намерен привлечь их к полной ответственности после ликвидации последствий аварии.

«Сейчас моим приоритетом является обеспечение людей электричеством и теплом. Остальное мы сделаем сразу после этого», — добавил мэр Берлина.

В письме участники группировки «Вулкан» признались, что не учли последствия своей акции. Они пояснили, что подожгли кабель, идущий вдоль зеленых насаждений, как проявление солидарности по защите земли.

«Нашей целью было не отключение света, а ликвидация экономики, работающей на ископаемом топливе. Мы приносим извинения необеспеченным людям на юго-западе Берлина. Многочисленным владельцам вилл наше сочувствие ограничено», — указали в тексте письма.

Городской парламент объявил, что обратился в бундесвер для привлечения дополнительных сил по организации убежищ для обогрева местных жителей и обеспечения их горячим питанием.

