«Какого черта?» Поступок Зеленского удивил американского журналиста

Президент Украины Владимир Зеленский решением посетить военный завод в Скрэнтоне в штате Пенсильвания совершил ужасную ошибку. Об этом в эфире YouTube-канала заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро.

«Его вынудили ездить по Пенсильвании, чтобы буквально вести избирательную кампанию для Камалы Харрис и Джо Байдена. Со стороны Зеленского это ужасный ход. На моей памяти, это одно из худших решений среди иностранных политиков, которые полагаются на межпартийную поддержку в США. Не понимаю, какого черта Зеленский вообще делает», — сказал он.

Журналист добавил, что решение администрации Белого дома отправить Зеленского в Пенсильванию связано с желанием представителей Демократической партии привлечь на свою сторону антироссийски настроенных поляков, который исторически проживают в штате.

«Такими действиям Зеленский поставил под угрозу свою поддержку со стороны проукраински настроенных республиканцев. Не понимаю, какого черта Зеленский вообще делает?» — заявил Шапиро.

Ранее стало известно, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп отказался встречаться с Зеленским.