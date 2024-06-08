«Вам нужно услышать». Зеленский по секрету рассказал Байдену о ситуации на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже с американским коллегой Джо Байденом заявил, что хочет по секрету рассказать о некоторых подробностях, касающихся ситуации на линии боевого соприкосновения в Харьковской области. Это следует из расшифровки беседы, опубликованной пресс-службой Белого дома.

«И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <…> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас», — сказал Зеленский.

Версию разговора также опубликовали на сайте президента Украины. В ней говорится, что Зеленский заявил о важности ускорения поставок военной помощи от США и просил разрешения наносить удары по российской территории.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Париже Байден попросил прощения у Зеленского за задержку военной помощи США из-за бойкота конгрессменов.