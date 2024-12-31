Журналист Боуз: элиты Запада лгали жителям по всем ключевым вопросам в 2024 году

Ирландский журналист Чей Боуз подвел итоги 2024 года для стран Запада, акцентировав внимание на заблуждениях, которые элиты внушали населению. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Х .

«Что вы узнали в 2024 году? Вам лгали о помиловании Хантера [Байдена]. Вам лгали о [президенте России Владимире] Путине. Вам лгали о здоровье [президента США Джо] Байдена», — написал он.

По словам журналиста, западные элиты также лгали жителям своих стран, когда заявляли «о победе» Украины» в конфликте и якобы неспособности Дональда Трампа выиграть президентские выборы в США. Боуз подчеркнул, что политики на Западе обманывали людей практически во всех сферах.

Боуз также отметил, что украинские элиты начали купаться в роскоши благодаря европейским налогоплательщикам, чьи деньги перечисляют в качестве помощи Украине. По его словам, пока датчане запасаются консервами, а немцы принимают холодный душ, киевские чиновники только в 2024 году купили 13 Rolls Royce Spectre», сообщила «Газета.ru».

До этого ирландский журналист оценил снижение мобилизационного возраста до 18 лет на Украине, иронично поздравив украинцев с Новым годом.