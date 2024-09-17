Вал угроз. В США заявили о небывалых вызовах перед страной

Politico: США столкнулись с наиболее опасными угрозами за более чем 40 лет

США столкнулись с самыми сложными и опасными угрозами за последние 40 лет. Об этом сообщил Politico отставной высокопоставленный офицер Министерства внутренней безопасности США Джон Коэн.

«Президентские выборы 2024 года проходят в то время, когда США столкнулись с самой сложной, динамичной и опасной угрозой, которую я встречал за более чем 40 лет своей работы», — подчеркнул он.

По словам Коэна, речь идет не только о физических, но и о киберугрозах, как внутри страны, так и из-за ее пределов. При этом американские спецслужбы не успевают реагировать на ситуацию.

Ранее посол России Анатолий Антонов предупредил, что США не смогут отсидеться за океаном, если в Европе начнется ядерная война. По словам дипломата, подобный конфликт затронет весь мир, победителей в нем не будет.