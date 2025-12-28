Вакцину «Спутник V» назвали толчком к сотрудничеству с Филиппинами в медицине

Посол Павлов: «Спутник V» стал отправной точкой для сотрудничества с Филиппинами

Поставки российской вакцины «Спутник V» способствовали активному развитию сотрудничества России и Филиппин в сфере медицины и фармацевтики. Об этом РИА «Новости» заявил посол в республике Марат Павлов.

Он обратил внимание на растущее число поставок российской медицинской продукции и оборудования на Филиппины.

«Толчком к такому взаимодействию стали поставки вакцины „Спутник V“ в 2021 году», — уточнил дипломат.

По его словам, на филиппинском рынке за 2020-2024 зарегистрировали 13 российских лекарственных препаратов. Большинство из них относятся к противоопухолевым средствам и иммуномодуляторам.

Ранее доктор ветеринарных наук Светлана Концевая рассказала о росте интереса к российским вакцинам для животных во всем мире, особенно в странах СНГ. Отечественные специалисты создают лекарства, которые соответствуют требованиям других государств. Ветеринар подчеркнула, что в России уже разработали препарат, который применяют вместо Nobivac и Eurican.