Ветеринар Концевая назвала высоким потенциал российских ветпрепаратов на мировом рынке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом отметил рост интереса к отечественным вакцинам во всем мире, особенно в странах СНГ. Доктор ветеринарных наук Светлана Концевая в разговоре с Ura.ru подчеркнула успехи российских ученых в разработке препаратов, необходимых для провоза питомцев за границу.

«О ветеринарных вакцинах — интерес к ним растет во всем мире, особенно в странах СНГ. Необходимо держать на контроле их регистрацию и, конечно, качество», — заявил Мишустин.

Концевая пояснила, что проблема нехватки иностранных ветпрепаратов в России постепенно решается. Отечественные специалисты разрабатывают препараты, соответствующие требованиям государств, предъявляемых к провозу животных. В России уже есть препарат, который используют вместо Nobivac и Eurican, однако он признается не во всех странах.

Доля отечественных лекарств для животных на внутреннем рынке достигла 72,6% на декабрь 2025 года, по данным Россельхознадзора. Такие результаты импортозамещения подчеркивают высокий потенциал России на мировом рынке ветеринарных препаратов.