Вайдель осудила двойные стандарты по отношению к Путину и Трампу
Лидер популярной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель обратилась к критикам российского президента Владимира Путина и указала на их двойные стандарты. Об этом сообщил портал Europa в соцсети X.
«Мы годами слышали громкие возмущения по поводу того, что Путин нарушает международное право. Теперь те же критики странным образом замолчали, когда Трамп делает то, за что они критиковали Путина: нарушает суверенитет Венесуэлы и Гренландии», — заявила политик.
Как известно, у Вайдель уже возникали разногласия во взглядах на отношения с Россией с сопредседателем партии Тино Хрупалла.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 10% против восьми стран Европы из-за Гренландии. Такие действия в Евросоюзе уже назвали угрозой и шантажом.