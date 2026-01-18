Вайдель осудила двойные стандарты по отношению к Путину и Трампу

Лидер популярной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель обратилась к критикам российского президента Владимира Путина и указала на их двойные стандарты. Об этом сообщил портал Europa в соцсети X .

«Мы годами слышали громкие возмущения по поводу того, что Путин нарушает международное право. Теперь те же критики странным образом замолчали, когда Трамп делает то, за что они критиковали Путина: нарушает суверенитет Венесуэлы и Гренландии», — заявила политик.

Как известно, у Вайдель уже возникали разногласия во взглядах на отношения с Россией с сопредседателем партии Тино Хрупалла.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 10% против восьми стран Европы из-за Гренландии. Такие действия в Евросоюзе уже назвали угрозой и шантажом.