В Женевском соборе установят решетки на витражи после нападения вандала

В Русском православном Крестовоздвиженском кафедральном соборе Женевы установят металлические решетки на витражи после нападения вандала. Об этом РИА «Новости» рассказал настоятель храма и митрофорный протоиерей Емильян Починок.

Меры решили принять после того, как в ночь на пятницу неизвестный разбил витраж, проник в здание и направился к алтарю. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение. Кантональная полиция задержала мужчину, но позже отпустила.

«Никогда такого не было, но сейчас отдаем себе отчет, что мы не в безопасности. Всего в храме 22 витража, 14 из них большие, и на них мы теперь хотим установить металлические заграждения, чтобы защитить после этого нападения», — сказал Починок.

Оплата ремонта разбитого витража полностью ляжет на плечи прихожан: денег от кантональных властей храм не получает и существует только на пожертвования.

