В Эрмитаже назвали вандализмом случай с севшим на трон посетителем

Мужчина, севший на Большой императорский трон в Георгиевском зале Эрмитажа, совершил явный акт вооруженного вандализма. Об этом заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский .

«Мы имеем дело с явным актом вандализма, причем вооруженного. <…> Эта заразная тенденция несет в себе огромную опасность и приносит музеям конкретный ущерб, требующий жесткого реагирования», — отметил Пиотровский.

Он также сравнил вмешательство в музейное пространство со святотатством и оскорблением чувств людей, которым важны история и культура. По словам директора Эрмитажа, это не невинный «перфоманс» или «шоу», а целенаправленное препятствование работе музея.

Накануне 45-летний местный житель попытался вывести на конфликт сотрудников Эрмитажа, а затем перелез через веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. Его сразу задержали силовики и отвезли в 78-й отдел полиции.