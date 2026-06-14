В Женеве в преддверии саммита G7 прошел митинг антиглобалистов

Антиглобалисты из движения No G7 вышли на улицы Женевы с протестами в преддверии саммита «Группы семи». В акции приняли участие десятки тысяч человек, сообщил ТАСС .

Организаторы привлекли к акции активистов всех мастей, включая защитников всего и всех, от прав женщин до Палестины. В толпе кричали лозунги в адрес Палестины, а также выкрикивания» «мы все — антифашисты». Участники протестов несли транспаранты с критикующими власть надписями.

К акции подключились активисты из приграничных территорий Франции, в том числе из города Эвиан, где с 15 по 17 июня пройдет саммит G7. Протест согласован с властями, он остается мирным, но в Женеву стянули дополнительные силы полицейских, в том числе из соседних Франции и Швейцарии.

На встрече «Группы семи» одной из тем станет урегулирование конфликта на Украине. Предполагается, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся и обсудят возможные пути для заключения мирного соглашения.